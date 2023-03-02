Курс валют на 2 марта: доллар и евро поднимаются в цене

В четверг, 2 марта, наличная гривня несколько ослабла против доллара и евро, как на черном рынке, так и в банках по сравнению с днем накануне.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 13:40 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,85 - 39,04 грн. В среду, 1 марта, курс колебался между 38,88 – 38,96 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 40,93 - 41,18 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 40,89 – 41,09 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 38,5 – 39,25 грн (курс на 1 марта – 38,5 – 39,3 грн);

Евро – 40,5 – 41,4 грн (курс на 1 марта – 40,3 – 41,3 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 38,4 – 38,9 грн;

Ощадбанк – 38,3 – 39,75 грн;

Укрэксимбанк – 38,6 – 39,5 грн;

Райффайзен – 38,5 – 39,3 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.