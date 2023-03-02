В феврале в бюджет поступило более 130 миллиардов: сколько предоставили партнеры
Четверг, 2 марта 2023, 13:28 -
В феврале в общий фонд государственного бюджета поступило 132,2 миллиарда гривень.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина со ссылкой на данные Госказначейства.
Основные поступления были получены за счет:
- НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товарам – 27,1 млрд грн;
- НДС с производимых в Украине товаров – 15,1 млрд грн (собрано 21,7 млрд, возмещено – 6,6 млрд грн);
- налога на доходы физических лиц и военного сбора – 13,0 млрд грн;
- налога на прибыль предприятий – 7,4 млрд грн;
- акцизного налога – 7,0 млрд грн;
- рентной платы за пользование недрами – 2,7 млрд грн;
- ввозной и вывозной пошлины – 2,3 млрд грн.
Также за февраль 2023 в общий фонд государственного бюджета поступило 51,4 млрд грн в виде грантов от международных партнеров.
Поступления Единого социального взноса в Пенсионный фонд и фонды социального страхования составили 36,8 млрд грн.
В целом в государственный бюджет за первые два месяца года поступило 284,0 млрд грн, в том числе в общий фонд – 236,6 млрд грн.
Экономическая правда