В феврале в бюджет поступило более 130 миллиардов: сколько предоставили партнеры

В феврале в общий фонд государственного бюджета поступило 132,2 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина со ссылкой на данные Госказначейства.

Основные поступления были получены за счет:

НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товарам – 27,1 млрд грн;

НДС с производимых в Украине товаров – 15,1 млрд грн (собрано 21,7 млрд, возмещено – 6,6 млрд грн);

налога на доходы физических лиц и военного сбора – 13,0 млрд грн;

налога на прибыль предприятий – 7,4 млрд грн;

акцизного налога – 7,0 млрд грн;

рентной платы за пользование недрами – 2,7 млрд грн;

ввозной и вывозной пошлины – 2,3 млрд грн.

Также за февраль 2023 в общий фонд государственного бюджета поступило 51,4 млрд грн в виде грантов от международных партнеров.

Поступления Единого социального взноса в Пенсионный фонд и фонды социального страхования составили 36,8 млрд грн.

В целом в государственный бюджет за первые два месяца года поступило 284,0 млрд грн, в том числе в общий фонд – 236,6 млрд грн.

Экономическая правда