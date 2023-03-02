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3,5 тысячи бизнесов вернулись к уплате НДС

Четверг, 2 марта 2023, 12:35 - Алексей Павлыш

3 359 бизнесов отказались от налоговой льготы и вернулись к уплате НДС - в 2022 году льготой воспользовались более 150 тысяч бизнесов.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

"Год назад, чтобы поддержать бизнес в начале полномасштабного вторжения, государство создало налоговую льготу и предложило вместо уплаты НДС перейти на "упрощенку": 3 группу ФЛП и 2% налогов от выручки. В то время это было фактически неотложной скорой помощью для компаний, которым нужно было выживать в реалиях большой войны.

В 2022 году льготой воспользовалось более 150 тысяч бизнесов. Зато большинство компаний осталась на общей системе с НДС, при этом платя больше налогов и держа экономический фронт", - говорится в сообщении.

В июне 2022 года, по данным Налоговой, в Украине было более 250 тысяч плательщиков НДС: 21,3 тысячи ФЛП и 229,5 тысяч компаний. С тех пор открытой информации не было, ведь доступ к реестру был закрыт, добавляет "Опендатабот".

"За год с начала полномасштабной войны все больше компаний оправляются от кризиса и самостоятельно возвращаются к уплате налогов - даже несмотря на то, что государство пока не отменило "упрощенку", - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на начало марта этого года 3 359 бизнесов вернулась на общую систему налогообложения и платят НДС - речь идет о 2 952 компаниях и 407 ФЛП.

Среди них такие бизнесы, как "Ростдорстрой", "Метинвест" и "Галнафтохим", добавили в "Опендатабот". Всего в Украине сейчас 248 тысяч плательщиков НДС.

Экоонмическая правда

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