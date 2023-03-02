Реконструкция Киевского зоопарка с убытками в 2 миллиона: чиновникам КП и подрядчику объявили подозрения
Заместителю директора и начальнику отдела одного из коммунальных предприятий Киева, а также руководителю подрядной организации сообщили о подозрении в связи с нанесением бюджету Киева убытков в размере более 2 млн грн во время реконструкции зоопарка.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Согласно материалам следствия, в 2017 году между директором Коммунального предприятия и частным обществом был заключен договор на реконструкцию одного из объектов Киевского зоопарка, а именно павильона для содержания и зимнего экспонирования приматов.
По завершению работ подрядчик внес в официальные документы ложные сведения об объемах работ, которые были подписаны, в то время, исполняющим обязанности руководителя коммунального предприятий, ведущим инженером по техническому надзору за строительством и директором подрядной организации", - говорится в сообщении.
По заключению судебной строительно-технической и экономической экспертиз, из-за завышения стоимости выполненных работ столичному бюджету нанесен ущерб на более 2 млн грн, добавили в прокуратуре.
"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Следствие продолжается, проверяется причастность к совершению преступления других лиц", - говорится в сообщении.
Экономическая правда