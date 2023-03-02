В Укрэнерго рассказали, когда Украина может возобновить экспорт электричества

Украина может возобновить экспорт электроэнергии после улучшения ситуации с электроснабжением в Одесской области.

Об этом рассказал член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, передает Укринформ.

"Вопрос экспорта рассматривается, мало того, я думаю, что он будет принят. Здесь дело не в том, когда он начнется, а какие будут предпосылки. Правительство и премьер-министр считают, что в первую очередь должен быть обеспечен внутренний потребитель бесперебойной электроэнергией. В таком случае можно поднимать вопрос экспорта", - сказал Бойко.

Он отметил, что в ближайшее время ожидается решение наиболее острой сейчас проблемы с электроснабжением в Одесском регионе: "Я думаю, это станет триггером, который разблокирует вопрос восстановления экспорта".

В эфире телемарафона он уточнил, что устранение локальных "узких мест" в энергосистеме, по его мнению, может завершиться в течение следующей недели.