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УЗ возобновила курсирование Слобожанского экспресса: график

Четверг, 2 марта 2023, 11:09 - Алексей Павлыш

"Укрзализныця" 2 марта возобновила курсирование Слобожанского экспресса - поезд будет иметь 8 остановок, в том числе в Люботине, Тростянце, Белополье и Ворожбе.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Так, региональный экспресс №805/806 Харьков - Сумы - Конотоп будет отправляться из Харькова ежедневно в 16:03, прибывать в Сумы в 19:02 и в Конотоп в 21:08.

Обратно, из Конотопа, поезд будет отправляться ежедневно в 04:44, прибывать в Сумы в 06:49 и в Харьков в 09:51.

"На маршруте будет курсировать комфортный дизель-поезд ДПКр-3, который уже прошел плановый ремонт и возвращается на свой маршрут", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

Укрзализныця
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