Индия покупает российскую нефть значительно дешевле потолка цен G7 - СМИ

Индия покупает нефть у РФ существенно дешевле установленного странами G7 потолка цен - по мнению чиновников США, это хорошо как для индийской экономики, так и для стабилизации нефтяных рынков.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова топ-чиновников Госдепартамента, которые говорили на условиях анонимности.

Администрация Байдена продолжит обсуждать с правительственными чиновниками вопрос закупки Индией российской нефти, но пока довольна тем, что Нью-Дели покупает нефть по ценам, значительно ниже установленного потолка цен.

Закупки Индией российской нефти является постоянной темой обсуждения между США и Индией, поскольку Вашингтон стремится лишить Россию доходов для финансирования военной машины в войне против Украины. По мнению чиновников, то что Индия покупает нефть со значительными скидками от потолка цен, хорошо как для индийской экономики, так и для стабилизации нефтяных рынков.

В течение последних месяцев зависимая от импорта Индия воспользовалась возможностью, которую дала ей скидка на российскую нефть. Чуть больше года назад она почти не покупала нефть из РФ, зато сейчас южноазиатский рынок стал определяющим для Москвы из-за закрытия западных рынков. Это вряд ли изменится, даже если Китай снова откроется после длительного карантина из-за пандемии.

Однако возможность Индии получить выгоду от более низких цен пока сталкивается с некоторыми проблемами. Руководители нефтеперерабатывающих и банковских предприятий рассказали, что необходимость доказать, что импорт соответствует ограничениям в 60 долларов за баррель, теперь требует дополнительных шагов и проверок, что может повлиять на объемы закупок.