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РФ обстрелами повредила электросети на Сумщине и Полтавщине, но дефицита нет – "Укрэнерго"

Четверг, 2 марта 2023, 10:50 - Алексей Павлыш

В результате обстрела россиян в четверг вечером есть повреждения в сетях операторов системы распределения на Полтавщине и Сумщине, но дефицита мощности в энергосистеме нет и не прогнозируется.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

Подчеркивается, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 19 день подряд и пока не прогнозируется.

"Выросла доступная мощность в энергосистеме, что повышает ее операционную безопасность и уменьшает риски возникновения дефицита.

Потребление соответствует уровню рабочего дня и стабильное в течение недели. Потребление покрывается украинской генерацией и незначительным импортом", - заявили в компании.

В "Укрэнерго" добавили, что в работе все виды электростанций энергосистемы. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за половодья имеют много ресурсов, а также сезонно - электростанции из возобновляемых источников энергии.

При этом из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области не доводились.

"Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", вызывающих необходимость ограничения потребителей в областях пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

Вчера вечером в результате обстрела россиян есть повреждения в сетях операторов системы распределения на Полтавщине и Сумщине. Бригады облэнерго ведут восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Энергетики также продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, для увеличения доступной мощности в энергосистеме и повышения надежности передачи электроэнергии и питания отдельных регионов, резюмировали в "Укрэнерго".

Экономическая правда

Укрэнерго энергетика
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