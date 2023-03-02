РФ обстрелами повредила электросети на Сумщине и Полтавщине, но дефицита нет – "Укрэнерго"

В результате обстрела россиян в четверг вечером есть повреждения в сетях операторов системы распределения на Полтавщине и Сумщине, но дефицита мощности в энергосистеме нет и не прогнозируется.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

Подчеркивается, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 19 день подряд и пока не прогнозируется.

"Выросла доступная мощность в энергосистеме, что повышает ее операционную безопасность и уменьшает риски возникновения дефицита.

Потребление соответствует уровню рабочего дня и стабильное в течение недели. Потребление покрывается украинской генерацией и незначительным импортом", - заявили в компании.

В "Укрэнерго" добавили, что в работе все виды электростанций энергосистемы. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за половодья имеют много ресурсов, а также сезонно - электростанции из возобновляемых источников энергии.

При этом из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области не доводились.