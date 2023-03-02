РФ обстрелами повредила электросети на Сумщине и Полтавщине, но дефицита нет – "Укрэнерго"
В результате обстрела россиян в четверг вечером есть повреждения в сетях операторов системы распределения на Полтавщине и Сумщине, но дефицита мощности в энергосистеме нет и не прогнозируется.
Об этом заявили в "Укрэнерго".
Подчеркивается, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 19 день подряд и пока не прогнозируется.
"Выросла доступная мощность в энергосистеме, что повышает ее операционную безопасность и уменьшает риски возникновения дефицита.
Потребление соответствует уровню рабочего дня и стабильное в течение недели. Потребление покрывается украинской генерацией и незначительным импортом", - заявили в компании.
В "Укрэнерго" добавили, что в работе все виды электростанций энергосистемы. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за половодья имеют много ресурсов, а также сезонно - электростанции из возобновляемых источников энергии.
При этом из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области не доводились.
"Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", вызывающих необходимость ограничения потребителей в областях пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.
Вчера вечером в результате обстрела россиян есть повреждения в сетях операторов системы распределения на Полтавщине и Сумщине. Бригады облэнерго ведут восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Энергетики также продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, для увеличения доступной мощности в энергосистеме и повышения надежности передачи электроэнергии и питания отдельных регионов, резюмировали в "Укрэнерго".
Экономическая правда