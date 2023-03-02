Цены на нефть снижаются на фоне опасений относительно мирового спроса

Нефть снизилась в четверг из-за беспокойства относительно роста запасов нефти в США и опасений, что дальнейшее повышение ставок в Европе может ударить по росту.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 13 центов, или на 0,15%, до 84,18 доллара за баррель по состоянию на 07:15 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 17 центов, или на 0,2%, до 77,52 доллара за баррель.

Оба контракта выросли примерно на 1% на предыдущей сессии после того, как данные показали, что производственная активность в Китае в феврале росла самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие, добавив доказательств экономического подъема во второй крупнейшей экономике мира после снятия строгих ограничений из-за COVID-19.

Причины изменения цен

Десятую неделю подряд рост запасов нефти в США оказывает давление на рынок.