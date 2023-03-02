Цены на нефть снижаются на фоне опасений относительно мирового спроса
Нефть снизилась в четверг из-за беспокойства относительно роста запасов нефти в США и опасений, что дальнейшее повышение ставок в Европе может ударить по росту.
Об этом пишет Reuters.
Как изменились цены
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 13 центов, или на 0,15%, до 84,18 доллара за баррель по состоянию на 07:15 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 17 центов, или на 0,2%, до 77,52 доллара за баррель.
Оба контракта выросли примерно на 1% на предыдущей сессии после того, как данные показали, что производственная активность в Китае в феврале росла самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие, добавив доказательств экономического подъема во второй крупнейшей экономике мира после снятия строгих ограничений из-за COVID-19.
Причины изменения цен
Десятую неделю подряд рост запасов нефти в США оказывает давление на рынок.
Запасы нефти в США выросли на 1,2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 24 февраля, до 480,2 млн баррелей, что является самым высоким уровнем с мая 2021 года, сообщило Управление энергетической информации.
Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста на 500 000 баррелей.
Нефть также пострадала от растущей неопределенности относительно общих перспектив мирового спроса, что удерживает цены "в основном без изменений", - сказала Серена Хуанг, руководитель отдела анализа АТР аналитической компании Vortexa.
Ожидания повышения ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) растут после того, как инфляция в Германии, крупнейшей экономике Европы, выросла больше, чем ожидалось в феврале, а цены на продукты питания и энергоносители увеличились, несмотря на меры помощи.
Экономическая правда