Запад давит на ОАЭ из-за возможного нарушения санкций против России - СМИ
Страны Запада требуют от Объединенных Арабских Эмиратов прекратить экспорт критически важных товаров в Россию, которые могут помогать российской военной машине.
Об этом пишет Financial Times.
По словам участников визитов, официальные представители США, ЕС и Великобритании в течение последних недель посетили ОАЭ, чтобы разъяснить весь спектр своих торговых ограничений и заставить чиновников страны закрыть возможные нарушения санкций.
Правительство США обеспокоено тем, что ОАЭ становятся центром переправки таких товаров, как электроника, которые могут быть перенаправлены на помощь российским военным усилиям. Особое беспокойство, по словам людей, знакомых с дискуссиями, вызывает так называемый "реэкспорт", когда товары перевозятся через ОАЭ в обход ограничений.
Джеймс О'Брайен, глава американского офиса по координации санкций, присоединился к посланнику ЕС по вопросам санкций Дэвиду О'Салливану и Дэвиду Риду, главе директората по вопросам санкций Британии, во время визита в ОАЭ в прошлом месяце, чтобы подчеркнуть свою позицию.
"Наша главная просьба заключается в том, чтобы они прекратили реэкспорт [и] признали, что этот реэкспорт является проблемным", - сказал он и добавил, что "переговоры продолжаются".
Согласно данным российской таможни, экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию в прошлом году вырос более чем в семь раз до почти 283 млн долл, что сделало эту категорию крупнейшим типом продукции, поставляемой в этом направлении.
В 2022 году ОАЭ экспортировали в Россию в 15 раз больше микрочипов, чем годом ранее, а объем торговли этой продукцией подскочил до 24,3 млн долл в прошлом году с 1,6 млн долл в 2021 году. Страна Персидского залива также экспортировала в Россию 158 беспилотников в прошлом году на сумму почти 600 тыс долл.
Американские чиновники хотят подчеркнуть потенциальные последствия для бизнеса, вовлеченного в содействие поставок товаров, которые могут быть использованы российскими военными.
"Частично послание для частного сектора в любой из этих стран заключается в том, что они играют в рулетку", - сказал О'Брайен. "Любой, кто торгует этими товарами, теперь подпадает под санкции, потому что некоторые из товаров, которые они поставляют, появляются на поле боя".
Напоминаем:
Объединенные Арабские Эмираты одобрили выдачу лицензии российскому "МТС Банку", что может усилить беспокойство стран Запада относительно превращения ОАЭ в финансовое убежище для Москвы.