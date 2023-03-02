Запад давит на ОАЭ из-за возможного нарушения санкций против России - СМИ

Страны Запада требуют от Объединенных Арабских Эмиратов прекратить экспорт критически важных товаров в Россию, которые могут помогать российской военной машине.

Об этом пишет Financial Times.

По словам участников визитов, официальные представители США, ЕС и Великобритании в течение последних недель посетили ОАЭ, чтобы разъяснить весь спектр своих торговых ограничений и заставить чиновников страны закрыть возможные нарушения санкций.

Правительство США обеспокоено тем, что ОАЭ становятся центром переправки таких товаров, как электроника, которые могут быть перенаправлены на помощь российским военным усилиям. Особое беспокойство, по словам людей, знакомых с дискуссиями, вызывает так называемый "реэкспорт", когда товары перевозятся через ОАЭ в обход ограничений.

Джеймс О'Брайен, глава американского офиса по координации санкций, присоединился к посланнику ЕС по вопросам санкций Дэвиду О'Салливану и Дэвиду Риду, главе директората по вопросам санкций Британии, во время визита в ОАЭ в прошлом месяце, чтобы подчеркнуть свою позицию.

"Наша главная просьба заключается в том, чтобы они прекратили реэкспорт [и] признали, что этот реэкспорт является проблемным", - сказал он и добавил, что "переговоры продолжаются".

Согласно данным российской таможни, экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию в прошлом году вырос более чем в семь раз до почти 283 млн долл, что сделало эту категорию крупнейшим типом продукции, поставляемой в этом направлении.