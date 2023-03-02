"Отважная": Минцифра запускает бизнес-акселератор для женщин-предпринимательниц

В Украине запускают акселерационную программу "Отважная" для украинок, которые основали микро- или малый бизнес, или мечтают стартовать собственное дело.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Предпринимательницы смогут выбрать удобный для себя способ участия: онлайн или офлайн. Программа предусматривает 12 учебных модулей. Серийные воркшопы для участниц подготовили представители Visa, Silpo, Multiplex, 1991 Accelerator, Grape, Board, Klopotenko, основательницы украинских брендов GASANOVA, Cover и других.

Спикеры расскажут, как анализировать целевые аудитории, правильно сформировать цену на продукт, системно строить сервис, надежные партнерства и в целом - масштабироваться. К участию приглашаются как начинающие, так и те, кто уже руководит собственным малым или средним бизнесом.

Онлайн формат предусматривает участие 5 тысяч женщин независимо от локации, опыта или этапа развития бизнеса. Чтобы присоединиться к программе достаточно заполнить регистрационную форму на сайте.

Офлайн формат предусматривает предварительный конкурсный отбор на основе заполненных регистрационных форм (подробные правила для участия доступны на сайте). Обучение будет проходить в малых группах (8-16 человек) на базе 10 центров поддержки предпринимателей Дія.Бізнес и будет включать в себя офлайн-сессии с экспертами и менторами, практические семинары и домашнюю работу.

В рамках программы участницы смогут представить свой проект жюри. По результатам прохождения офлайн-программы будет сформирован рейтинг участниц. 10 участниц смогут представить свои проекты жюри. Еще две компании будут выбраны среди тех, кто прошел онлайн-обучение. Для этого нужно прислать мотивационное письмо и разработанный бизнес-план после завершения последнего модуля программы.