"Отважная": Минцифра запускает бизнес-акселератор для женщин-предпринимательниц
В Украине запускают акселерационную программу "Отважная" для украинок, которые основали микро- или малый бизнес, или мечтают стартовать собственное дело.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Предпринимательницы смогут выбрать удобный для себя способ участия: онлайн или офлайн. Программа предусматривает 12 учебных модулей. Серийные воркшопы для участниц подготовили представители Visa, Silpo, Multiplex, 1991 Accelerator, Grape, Board, Klopotenko, основательницы украинских брендов GASANOVA, Cover и других.
Спикеры расскажут, как анализировать целевые аудитории, правильно сформировать цену на продукт, системно строить сервис, надежные партнерства и в целом - масштабироваться. К участию приглашаются как начинающие, так и те, кто уже руководит собственным малым или средним бизнесом.
Онлайн формат предусматривает участие 5 тысяч женщин независимо от локации, опыта или этапа развития бизнеса. Чтобы присоединиться к программе достаточно заполнить регистрационную форму на сайте.
Офлайн формат предусматривает предварительный конкурсный отбор на основе заполненных регистрационных форм (подробные правила для участия доступны на сайте). Обучение будет проходить в малых группах (8-16 человек) на базе 10 центров поддержки предпринимателей Дія.Бізнес и будет включать в себя офлайн-сессии с экспертами и менторами, практические семинары и домашнюю работу.
В рамках программы участницы смогут представить свой проект жюри. По результатам прохождения офлайн-программы будет сформирован рейтинг участниц. 10 участниц смогут представить свои проекты жюри. Еще две компании будут выбраны среди тех, кто прошел онлайн-обучение. Для этого нужно прислать мотивационное письмо и разработанный бизнес-план после завершения последнего модуля программы.
Кроме того, два лучших проекта в номинациях "Дебютантка" и "Визионерка" получат по $5000 целевой финансовой помощи в рамках программы She's Next Empowered by Visa для внедрения бизнес-инициатив.
Программа будет актуальна женщинам, которые:
Недавно стартовали свой микро- или малый бизнес, имеют стартап с имеющимся прототипом продукта или услуги.
- Возглавляют микро- или малый бизнес, имеют бизнес-план, но ищут возможности для роста, экспорта, выхода в новые сегменты.
- Хотят создать бизнес, имеют идею, но не знают, с чего начать.
- Учатся в университете и/или представляют женскую студенческую команду, с которой готовы работать над развитием бизнес-идеи.
Регистрация на программу по ссылке: https://www.vidvazhna.com.ua
Программа рассчитана на три месяца: с марта по июнь 2023 года. Дедлайн подачи заявок на участие 10 марта. Результаты обработки заявок: 13 марта. Старт и продолжительность учебной программы: март-июнь 2023 года. Отбор и презентация проектов перед жюри: 16 июня
Программа запущена сетью центров Дія.Бізнес при поддержке Министерства цифровой трансформации и Офиса по развитию предпринимательства и экспорта при содействии глобальной инициативы She's Next Empowered by Visa.