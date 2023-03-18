На Житомирщине из-за повреждений применили ограничения потребления, Киевщина на очереди - "Укрэнерго"
Суббота, 18 марта 2023, 12:20 -
Энергосистема Украины работает стабильно, однако на Житомирщине применены ограничения из-за значительных повреждений сетей, в Киевской области ограничения применят при росте потребления.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
В то время как остальная энергосистема страны работает стабильно, рост уровня потребления в Киевской области может привести к подобным ограничениям.
В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, которые нанесли россияне, вынужденно применяются ограничения потребления.
В "Укрэнерго" заверили, что в других регионах ограничений нет, и никаких сообщений о необходимости ограничения потребления не поступало.
Лимиты потребления в области не доводились.
Экономическая правда.