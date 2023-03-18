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На Житомирщине из-за повреждений применили ограничения потребления, Киевщина на очереди - "Укрэнерго"

Суббота, 18 марта 2023, 12:20 - Экономическая правда
 
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Энергосистема Украины работает стабильно, однако на Житомирщине применены ограничения из-за значительных повреждений сетей, в Киевской области ограничения применят при росте потребления.  

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго". 

В то время как остальная энергосистема страны работает стабильно, рост уровня потребления в Киевской области может привести к подобным ограничениям. 

В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, которые нанесли россияне, вынужденно применяются ограничения потребления.

В "Укрэнерго" заверили, что в других регионах ограничений нет, и никаких сообщений о необходимости ограничения потребления не поступало. 

Лимиты потребления в области не доводились.

Экономическая правда.

Укрэнерго электроэнергия
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