НБУ несколько нарастил продажу валюты из резервов и ничего не выкупил

Национальный банк за неделю с 13 по 17 марта продал на межбанковском валютном рынке 376,22 млн долларов, зато в резервы ничего не выкупил.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 376,22 млн долларов. При этом регулятор не выкупил ни одного объема валюты в резервы. Хотя с начала года выкуп валюты НБУ был небольшим и преимущественно происходил в пределах 10 млн долл, впервые с апреля 2022 года регулятор не приобрел валюты за неделю.

В предыдущие недели регулятор существенно сократил объем продажи валюты из резервов, и за последние две недели продавал в среднем 285 млн долл против 680 млн долл в среднем в феврале.

Всего с начала года НБУ продал уже 6,4 млрд долларов, а купил - 61,3 млн долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

Напоминаем:

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты с тех пор составляют около полмиллиарда.