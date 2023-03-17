За экс-министра инфраструктуры Пивоварского внесли 10 миллионов залога

Экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что за него был внесен залог в 9,997 млн грн.

Об этом он сообщил в Facebook.

Пивоварский уточнил, что суд подтвердил получение средств за залог.

Накануне, 16 марта, 16 марта ВАКС назначил бывшему министру инфраструктуры Пивоварскому залог в размере 10 млн грн за вероятное злоупотребление властью.

По данным следствия, в 2015 году Пивоварский издал приказ, который позволил частным компаниям взимать половину корабельных сборов в морском порту "Южный". Акватория этого порта является государственной собственностью и находится в пользовании Администрации морских портов Украины (АМПУ). Право взимать корабельные сборы имеет только госпредприятие, отмечают в НАБУ.

Пивоварский заявляет, что поступления от корабельного сбора распределяются между пользователем портовой акватории (в данном случае - АМПУ) и владельцем операционной акватории причала (в данном случае - частной компанией "ТИС"). Он заявил, что приказ министерства не является преступлением.

Напоминаем:

22 февраля 2023 года НАБУ и САП сообщили Пивоварскому о подозрении в злоупотреблении служебным положением, которое якобы нанесло государству ущерб на сумму более 30 миллионов долларов в 2015 году. Пивоварский занимал должность министра инфраструктуры в правительстве Арсения Яценюка с декабря 2014 года по апрель 2016 года.

Его первому заместителю Владимиру Шульмейстеру, который также возглавлял Тарифный совет министерства, также было заочно предъявлено обвинение.