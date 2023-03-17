Дерегуляция: Кабмин отменил ряд устаревших инструментов для бизнеса

В рамках дерегуляции экономики Кабмин внес изменения в ряд постановлений, отменив устаревшие инструменты.

Об этом сообщили в Минэкономики.

"Анализ, который проводит МРГ (межведомственная рабочая группа - ред.) по дерегуляции демонстрирует, что сегодня в нормативно-правовом поле достаточно много действующих, но неактуальных инструментов. Некоторые из них - вообще имеют советскую "родословную".

В конце концов, и те и другие сегодня просто не имеют практического значения, не используются или используются очень ограниченно. Постепенно мы отменим все такие инструменты, которые только засоряют регуляторное поле", - заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

Так, решением правительства отменены:

выдача контрольных марок на распространение экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных. Речь идет о голограммах на СD, без которых розничная продажа дисков была запрещена.

заключение научно-исследовательской организации относительно технической невозможности обезвреживания и утилизации вредных веществ, отходов производства и сточных вод.

заключение о том, что товары, которые используются для развития производства и обеспечения потребления биологических видов топлива, не производятся и не имеют аналогов в Украине. Как было отмечено при рассмотрении вопроса Межведомственной рабочей группой этот инструмент также сейчас является устаревшим и недействующим.

Также Кабмин передал полномочия по выдаче свидетельства представителя по делам интеллектуальной собственности (патентного поверенного) в Национальный орган интеллектуальной собственности.

До этого эти полномочия принадлежали Минэкономики при том, что согласно закону функции по аттестации и регистрации патентных поверенных осуществляет Национальный орган интеллектуальной собственности.

Экономическая правда