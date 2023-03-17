Потенциальная продажа "Сенс Банка": НБУ не получал документов от польского инвестора

Национальный банк Украины не получал документы от потенциального польского инвестора "Сенс банка" (бывшего "Альфа-банка") и подчеркнул, что согласно украинскому законодательству подсанкционные Михаил Фридман и Петр Авен не могут продать свои доли в банке.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе подтвердили получение письма от потенциального инвестора, на которое также был дан исчерпывающий ответ по существу, однако не получил от заинтересованной стороны пакета документов, определенных законом и нормативно-правовыми актами Нацбанка, для согласования получения существенного участия.

"Коммуникация банков с регулятором по вышеуказанным вопросам четко определена законодательством и не предусматривает иного формата обращений и переговоров. Как и в случае с потенциальной докапитализацией банка на 1 млрд долл., мы констатируем, что необходимый пакет документов не был представлен на рассмотрение НБУ", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме этого, НБУ отмечает, что не предоставлял Симеону Дянкову, которому было передано право голоса по акциям Фридмана и Авена, задачу по "уменьшению доли подсанкционных лиц среди акционеров" и "поиску инвестора" для "СенсБанка".

Также в НБУ добавили, что на свое письменное обращение к НБУ Дянков и Шпек (председатель наблюдательного совета "Сенс Банка") получили ответ, в котором говорилось, что учитывая наложенные на Фридмана и Авена санкции Советом ЕС и СНБО указанные лица лишены права распоряжаться собственными активами и отчуждать их любым способом до снятия санкций.

Следовательно, никаких оснований для упомянутых в публикации запланированных "встреч в НБУ и ОП" нет.

Напоминаем:

Подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман не подавал на рассмотрение Нацбанка документы, необходимые для внесения в капитал "Сенс Банка" (до 1 декабря 2022 года - "Альфа-Банка") 1 млрд долларов докапитализации.

Команда "Сенс Банка" (до 1 декабря 2022 года - "Альфа-Банк") нашла потенциального инвестора, который может выкупить банк у подсанкционных российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена.

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