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Фонд госимущества выставил на приватизацию Измаильский винзавод

Пятница, 17 марта 2023, 16:45 - Алексей Павлыш
 
фото: фги

Измаильский винзавод выставили на приватизацию: аукцион состоится 11 апреля, стартовая цена объекта - 35,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в Facebook.

"Винзавод в городе Измаил основан в 1949 году. Здесь можно производить высококачественные вина и алкогольные напитки, а климатические условия на юге Украины можно сравнить с лучшими винодельческими регионами Европы - Международная организация виноградарства и виноделия сопоставляла эту географическую зону с Бордо, Тосканой и Риохой.

Среди преимуществ завода - полный цикл производства продукции - от лозы до бокала", - говорится в сообщении.

В состав активов винзавода входят винохранилище, цех переработки винограда, цеха розлива, цех изготовления шампанских вин, склад готовой продукции, выставочный комплекс и админздания.

Общая площадь помещений - 27,2 тыс м.

После возвращения из аренды имущество находится на балансе ГП "Управление делами Фонда государственного имущества".

Экономическая правда

Фонд госимущества приватизация виноделие
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