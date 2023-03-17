В феврале Фонд гарантирования выплатил 46,5 миллионов вкладчикам банков-банкротов

В феврале 2023 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, ликвидируемых Фондом, составили 46,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Всего за первые два месяца 2023 года сумма выплат гарантированного возмещения составила 90,3 млн грн.

В Фонде напомнили, что после вступления в силу ЗУ №2180-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц", на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введены 100% гарантии по банковским вкладам.

Это означает, что вкладчикам банков, признанных неплатежеспособными на время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов.

По состоянию на 1 февраля 2023 года вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу ЗУ "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (26.02.2012), Фонд выплатил возмещение на общую сумму 96 897,7 млн грн.

До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещение на общую сумму 4 686,4 млн грн. До 2012 года Фонд только возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.

Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 101 584,3 млн грн.

На начало марта 2023 года Фонд осуществлял ликвидационную процедуру 51 банка и завершил ликвидацию 51 банка.

Экономическая правда