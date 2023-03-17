NovaPay в процессе получения европейской лицензии EMI

Финансовая компания NovaPay, принадлежащая группе компаний "Новая почта", находится в процессе получения электронной лицензии Electronic money institution (EMI).

Об этом сообщил соучредитель "Новой почты" Вячеслав Климов в кулуарах Саммита экспортеров от Forbes, передает Интерфакс-Украина.

"NovaPay будет развиваться, как и вся группа – будет создавать международную экспансию. И NovaPay уже подала заявку европейскому регулятору на получение лицензии европейского финансового учреждения. Сейчас идет этот процесс. Мы претендуем на лицензию Electronic money institution", – сказал Климов.

Он отметил, что компания не планирует стать банком ни в Украине, ни за границей.

Получив лицензию, NovaPay сможет производить для клиентов услуги перевода средств, платежи электронной коммерции. Также компания активно работает с НБУ о возможности открытия клиентских счетов в Украине.

Развивать услуги по отправке в кредит и кредитные карты от NovaPay в Европе компания планирует, но не в краткосрочной перспективе. В первую очередь компания будет осуществлять переводы средств.

Лицензия EMI позволяет компаниям предлагать платежные и другие финансовые услуги, но не работать как банк или использовать банк в своем имени или маркетинговых материалах.