Курс валют на 17 марта: доллар на черном рынке отыгрывает позиции

В пятницу, 17 марта, наличный доллар несколько подорожал в банках и на черном рынке, евро в банках - на уровне четверга.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 12:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,64 - 38,74 грн. В четверг, 16 марта, курс колебался между 38,53 – 38,67 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,86 - 41,06 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,67 - 40,9 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 38,35 – 38,8 грн (курс на 16 марта – 38,3 – 38,75 грн);

Евро – 40,4 – 41,1 грн (курс на 16 марта – 40,3 – 41,1 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 38,05 – 38,55 грн;

Ощадбанк – 38,35 – 39,15 грн;

Укрэксимбанк – 38,4 – 38,99 грн;

Райффайзен – 38,2 – 38,9 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.