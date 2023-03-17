В январе 90% банков получили рекордную общую прибыль с начала войны

В январе лишь 10% украинских банков получили убытки, остальные заработали максимальную сумму с начала большой войны - 14,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Опендатабот.

Кроме того, за год с начала полномасштабной войны украинская банковская система демонстрирует значительное увеличение резервов и рост доходности. За 2022 год банковский сектор накопил в своих резервах 119 млрд. грн.

"Это феноменальный скачок в 35 раз против накопленных в 2021 году 3,4 млрд грн", - отмечают аналитики.

Январь этого года стал топовым прибыльным для банковской системы. Итого банки заработали в первом месяце 2023 года 14,7 млрд грн - более чем вдвое больше, чем за январь 2022 года (7,1 млрд грн).

Почти все банки из 67 работавших в январе завершили месяц с положительным балансом. Только 7 финучреждений получили общий ущерб в размере 0,3 млрд грн.

В первый месяц этого года финучреждения с топа заработали 90% всей прибыли – 13 млрд грн. По-прежнему первенство удерживает Приватбанк с прибылью в 6,3 млрд грн – почти в 4 раза больше, чем в январе 2022 года (1,7 млрд грн прибыли).

Все 4 государственных банка были прибыльны в первом месяце 2023 года и заработали 9,4 млрд грн. Их доля в общей прибыли составила 64%.

Опендатабот

Среди банков с иностранным капиталом лидером в январе стал Райффайзен с прибылью 0,7 млрд. грн.

В общей сложности банки с иностранным капиталом заработали в январе 3,4 млрд грн, то есть 23% прибыли всех банков.

"Следует обратить внимание, что только один банк с иностранным капиталом – Форвард, имеющий акционеров из РФ – закончил январь с убытком в размере 0,28 млрд грн. Это более 90% всех убытков украинских банков за январь 2023 года. В начале февраля НБУ признал банк Форвард банкротом", - добавляют аналитики.

3 47 банков с частным капиталом 87% получили в январе 2023 года общую прибыль 1,9 млрд грн. Остальные понесли убытки в размере 43 млн грн.