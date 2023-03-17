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Украинцы выбрали в "Дії" новое название для Южной железной дороги

Пятница, 17 марта 2023, 10:50 - Алексей Павлыш

К опросу в "Дії" относительно нового названия для Южной железной дороги присоединились более 860,4 тысячи пользователей: большинство из них поддержали вариант Харьковская железная дорога - 335,6 тысяч голосов.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как добавили в Минцифре, голоса распределились следующим образом:

  • Харьковская железная дорога - 335,6 тысяч голосов;
  • Слобожанская железная дорога - 234,7 тысяч голосов;
  • Восточная железная дорога - 232,5 тысячи голосов;
  • Слободская железная дорога - 57,4 тысячи голосов.

Там напомнили, что опрос состоялся в рамках масштабного проекта Укрзализныци "Железная украинизация". Главная цель - полностью дерусифицировать украинские железные дороги и избавиться от всех советских и российских названий, символов и надписей.

Напомним:

10 марта в "Дії" запустили новый опрос о переименовании Южной железной дороги.

"Юго-Западную" железную дорогу переименуют в "Центральную" - за такой вариант украинцы проголосовали в "Дії".

Экономическая правда

Дія Укрзализныця Минцифра
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