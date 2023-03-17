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Нефть растет на надеждах относительно спроса, поскольку опасения по банковскому кризису утихают

Пятница, 17 марта 2023, 10:16 - Алексей Павлыш

Цены на нефть укрепились в пятницу после встречи между Саудовской Аравией и РФ, которая успокоила рынки на фоне ожиданий высокого спроса со стороны Китая, но были на пути к крупнейшему недельному падению с декабря, поскольку банковский кризис потряс мировые финансовые и нефтяные рынки.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 30 центов до 75 долларов за баррель к 07:04 по Гринвичу, прервав трехдневное падение и установившись на 1,4% выше в четверг.

Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 21 цент до 68,53 доллара за баррель после закрытия на 1,1% выше на предыдущей сессии.

На этой неделе оба контракта достигли самого низкого уровня более чем за год и, вероятно, продемонстрируют самое большое недельное падение с декабря - около 10%.

Причины изменения цен

Нефть и другие мировые активы были подорваны на этой неделе крахом банков SVB и Signature Bank, а также проблемами в Credit Suisse и First Republic Bank, что заставило правительства США и Швейцарии принять меры для оказания поддержки.

"Спрос на нефть переоценивается, но мы не видим значительных изменений в фундаментальных показателях и склонны переждать волатильность финансового сектора, сохраняя наши ценовые прогнозы неизменными, поскольку мы ждем обновления информации о возможных политических действиях в ближайшие недели", - отмечают аналитики JPMorgan, ссылаясь на встречу ОПЕК+ и Вашингтон, который, вероятнее всего, начнет пополнять стратегические запасы.

Консультативный комитет ОПЕК+ встретится 3 апреля.

Дальнейшее снижение цен может подтолкнуть ОПЕК+ к сокращению поставок, чтобы предотвратить прогнозируемый рост запасов во втором квартале, говорится в записке аналитиков Национального банка Австралии.

Цена WTI упала ниже 70 долларов за баррель впервые с декабря 2021 года, что может подтолкнуть правительство США начать пополнять свой Стратегический нефтяной резерв, который находится на рекордно низком уровне, и стимулировать спрос.

Ожидания аналитиков относительно восстановления спроса в Китае способствовали восстановлению цен в конце недели, а экспорт американской нефти в Китай в марте достиг самого высокого уровня за почти два с половиной года.

Восстановление спроса в Китае будет положительным для цен на нефть, если будущие данные покажут хорошее восстановление экономики страны, считает аналитик Тина Тенг из CMC Markets.

Экономическая правда

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