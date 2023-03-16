Transfermarkt обновил стоимость футболистов АПЛ: Мудрик подорожал до 60 миллионов евро

Михаил Мудрик Getty images

Профильный портал Transfermarkt, который оценивает трансферную стоимость футболистов на основе собственной методики, обновил стоимость футболистов, выступающих в Английской Премьер-Лиге.

Об этом говорится в обновлении Transfermarkt от 16 марта.

Подчеркивается, что самая богатая и самая дорогая лига мира добавила еще 100 млн евро к своей рыночной стоимости.

Так, Transfernarkt обновил стоимость 171 футболиста, а совокупная стоимость составов 20 клубов Английской Премьер-Лиги теперь составляет около 10,4 млрд евро.

"Больше всего выиграли "Арсенал", "Брайтон" и "Манчестер Юнайтед", тогда как "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Челси" понесли наибольшие потери. Несмотря на усиление за счет зимних трансферов, таких как Энцо Фернандес и Михаил Мудрик, итог для "синих" является минусовым, поскольку несколько игроков, включая Кая Гаверца (-10 млн. евро), потеряли в стоимости", - говорится в статье.

В последнем обновлении от Transfermarkt больше всего прибавил в цене аргентинский полузащитник "Челси" Энцо Фернандес, который после триумфа на ЧМ-2022 в Катаре вместе со сборной перебрался в Лондон за рекордные для АПЛ 121 млн евро. После перехода в Англию и удачного дебюта за "Челси" его стоимость выросла с 55 до 85 млн евро - он замыкает топ-5 самых дорогих игроков лиги.

Самым дорогим игроком английского чемпионата является 22-летний норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холланд, который с 28 голами лидирует в бомбардирской гонке АПЛ, а накануне в матче Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" стал лишь третьим игроком в истории турнира, которому удалось забить 5 голов в одном матче.

Второе место разделили вингеры "Ман. Сити" и "Арсенала" и сборной Англии Филл Фоден и Букайо Сака (подорожал на 10 млн евро) - по 110 млн евро. Также в топ-5 капитан "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн - 90 млн евро.

Среди представителей Украины в АПЛ больше всего прибавил в стоимости левый вингер Михаил Мудрик - после рекордного для украинского футбола трансфера в "Челси" (70 млн евро + 30 млн евро бонусами) Transfermarkt оценивает его в 60 млн евро (перед последним обновлением было 40 млн евро). Таким образом, Михаил вместе с еще 6 футболистами замыкает топ-20 самых дорогих игроков лиги.

Основной левый защитник "Арсенала" Александр Зинченко, которого два месяца подряд признают лучшим игроком в клубе, а дебютный гол в АПЛ в ворота "Астон Виллы" болельщики лондонцев признали лучшим в феврале, подорожал на трансферном рынке на 8 млн евро (до 40 млн евро).

Трансферная оценка левого защитника "Эвертона" Виталия Миколенко, который в этом сезоне пропустил лишь один матч клуба в АПЛ из-за болезни, не изменилась - 22 млн евро.

Зато на 3 млн евро подорожал после перехода из киевского "Динамо" в "Борнмут" 20-летний центральный защитник Илья Забарный - до 18 млн евро. Забарный, трансфер которого стал самым дорогим в истории "Динамо" (27 млн евро + 5 млн бонусами), за новую команду еще не играл из-за травмы.

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Экономическая правда