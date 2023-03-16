Перевалка грузов в дунайских портах приближается к 100 тысячам тонн в сутки

Перевалка грузов в портах на Дунае выросла до рекордных 95 тысяч тонн в сутки.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков на Саммите экспортеров от Forbes.

По словам Васькова, по итогам месяца объем переваленных грузов может превысить 2,5 млн т.

"В процессе строительства сейчас пять новых частных терминалов на Дунае. У железной дороги тоже есть планы развития", – сказал он.

В прошлом году, по данным "Администрации морских портов Украины", перевалка Измаильского порта выросла более чем вдвое – до 8,6 млн т, Ренийского порта – в пять раз, до 6,9 млн т, Усть-Дунайского – в 12,2 раза, до почти 800 тыс т.

Благодаря географическому положению эти три порта смогли избежать морской блокады РФ. К концу мая на них приходилось 24% всего экспорта страны.