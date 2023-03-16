Ведущий мировой трейдер алюминия не будет продлевать сделку с "Русалом" на $16 миллиардов

Крупнейший сырьевой трейдер в мире - Glencore - не будет продлевать сделку стоимостью 16 млрд долл на алюминий с российским "Русалом" олигарха Олега Дерипаски после ее завершения в 2024 году.

Об этом в интервью Bloomberg заявил главный исполнительный директор Glencore Гэри Нейгл.

По его словам, Glencore готова отказаться от сделки стоимостью $16 млрд на покупку алюминия у российского производителя №1, что позволит ей дистанцироваться от одного из своих крупнейших конкурентов.

Согласно текущей политике компании, которая заключается в том, чтобы не вести никакого нового бизнеса с Россией, она не будет возобновлять соглашение с "Русалом", когда срок его действия закончится в следующем году, отметил Нейгл.

Glencore ввел такую политику через месяц после вторжения России в Украину, но продолжил выполнять существующие контракты.

"Это правильное решение", - сказал Нейгл в интервью. Компания заявила, что будет вести новый бизнес с Россией только при условии, если правительство попросит об этом.

"Окончание контракта предоставит редкую возможность крупнейшим конкурентам Glencore получить большее влияние на мировом рынке алюминия, при условии, что им будет удобно торговать российским металлом, который многие потребители отказываются покупать.

Если "Русал" не сможет заключить новую сделку эквивалентного размера, это может привести к увеличению поставок российского алюминия на склады Лондонской биржи металлов, что может усилить давление на мировые цены в период слабого спроса", - пишет Bloomberg.

Однако, по словам Нейгла, позиция компании может измениться в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Украине. "Вы не можете предсказать каждую отдельную ситуацию, которая предполагает изменение политики", - говорит он.

"Вы пересматриваете свою политику в зависимости от того, что происходит в мире. Если завтра в Украине будет мир, и мир будет спокойно относиться к тому, что люди снова будут вести бизнес с Россией, то да, мы будем вовлечены", - добавил Нейгл.

Экономическая правда