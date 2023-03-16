У Кличко рассказали, когда покажут проект нового Генплана

В 2023 году запустят общественные слушания по проекту нового Генплана Киева: с учетом войны изменились требования к пожарным станциям, объектам укрепления - сейчас их корректируют.

Об этом в интервью ЭП рассказал заместитель городского головы Киева Виталия Кличко Петр Оленич.

"Градостроительную документацию должно разрабатывать коммунальное учреждение, потому что это стратегия развития города. Я не вижу проблемы, когда городская власть за средства бюджета финансирует разработку градостроительной документации. В таком случае там будут учтены пожелания общества, а не заказчика.

Сейчас получаем все вводные по изменению генерального плана и активизируем работу по зонингу. Зонинг решит многие вопросы. Детальные планы будут нужны, но для новых микрорайонов", - ответил Оленич на вопрос о том, что Киев пятый год не может принять новый Генплан.

На утверждение, что даже до большой войны и до пандемии проект Генплана не выносился на общественные слушания, заместитель Кличко ответил:

"Это и была причина смены руководителя (Института Генерального плана - ред.). Он каждый раз рапортовал, что все готово, но не мог вынести документ на обсуждение. Новый исполняющий обязанности собрал все документы и передал их на рассмотрение, дело сдвинулось с места. На 25 февраля 2022 года была запланирована публикация об общественных слушаниях. Отменили. Месяц назад вернулись.

С учетом войны изменились требования к пожарным станциям, объектам укрепления. Сейчас все корректируют, мы согласовываем с центральными органами и в 2023 году запустим общественные слушания".

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Экономическая правда