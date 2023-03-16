В прошлом году доходы "Газпрома" упали более чем в три раза

По итогам 2022 года чистая прибыль "Газпрома" составила 747,246 млрд руб, в 2021 году она составляла 2,684 трлн руб.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Выручка компании составила 7,979 трлн руб, что на 25% больше аналогичного показателя 2021 года.

Валовая прибыль компании упала на 12%, до 3,21 трлн руб., прибыль до уплаты налогов – 1,02 трлн руб. против 3,2 трлн руб в 2021 году. Себестоимость продаж выросла до 4,769 трлн руб., что на 73,5% больше по итогам 2021 года.

В феврале Минфин России разработал поправки в Налоговый кодекс, которые вывели "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте сжиженного природного газа.

По информации "Ъ", в 2022 году добыча газа в России упала на 11,8%, до 672 млрд кубометров. Снижение произошло из-за сокращения "Газпромом" поставок энергоносителя в Европу до исторических минимумов.

Напоминаем:

Нефтегазовые доходы России в феврале составили 521 миллиард рублей, по сравнению с 424 миллиардами рублей в январе - за 2 месяца они составляли 947 млрд руб и сократились на 46,4% в годовом измерении.

Экономическая правда