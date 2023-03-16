Присоединение к ENTSO-E: премьер рассказал, что Украина получила за год энергобезвиза

Присоединение Украины к европейской энергосети ENTSO-E год назад дало украинским энергетикам подготовиться к сложному отопительному сезону, а промышленности работать даже во время дефицита в системе.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

"Сегодня ровно год как Украина стала частью европейской энергосети ENTSO-E. Энергетический безвиз стал значительной поддержкой европейских партнеров и помог нам выстоять под ракетными атаками", – написал премьер.

Он добавил, что синхронизация энергосистем Украины и ЕС также является большим вкладом в общую европейскую энергетическую безопасность.

"Доступ к крупному европейскому рынку позволил украинским энергетикам привлечь средства и подготовиться к сложному отопительному сезону, а украинской промышленности - работать даже во время дефицита в системе, вызванной обстрелами России", - резюмировал Шмигаль.

Напоминаем:

Возможность импорта электроэнергии есть, но сейчас она почти не используется – в случае усложнения ситуации импорт может увеличиться.

Читайте также: Российский террор не достиг цели: как энергетический сектор выдержал год большой войны и встает на ноги