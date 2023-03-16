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Украина подпишет таможенный безвиз с ОАЭ и рассчитывает на свободную торговлю с Японией и Австралией

Четверг, 16 марта 2023, 14:35 - Алексей Павлыш

Украина планирует подписать таможенный безвиз с Объединенными арабскими эмиратами (ОАЭ), также в планах присоединение к "Соглашению о транстихоокеанском партнерстве" (CPTPP), что откроет возможность свободной торговли с Австралией и Японией.

Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко во время Саммита экспортеров от Forbes.

По ее словам, Украина также рассчитывает на продление действия безвизового режима с ЕС, Великобританией и Канадой.

"ЕС фактически уже приняли решение о продлении беспошлинной торговли. Наша задача, чтобы так сотрудничество продолжалось до момента полноценного вступления Украины в ЕС", - заявила министр.

Она подчеркнула, что в апреле 2023 года Украина должна подписать договор о зоне свободной торговли с ОАЭ. Также в планах присоединение к "Соглашению о транстихоокеанском партнерстве" (CPTPP).

"Это откроет возможность свободной торговли со странами, где еще не действует "таможенный безвиз", например Япония, Новая Зеландия, Австралия", - пояснила Свириденко.

По ее словам, правительство также надеется на продолжение зернового соглашения. "Думаем, это продолжение будет", - резюмировала она.

Украина имеет таможенный безвиз с 35 странами Европы, а также Великобританией, Турцией, Сербией, Северной Македонией, Исландией, Норвегией, Лихтенштейном и Швейцарией, добавляет Forbes.

Экономическая правда

Минэкономики торговля Украина ЕС ОАЭ
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