В Британии столкнулись с самым большим падением покупательной способности за последние 70 лет

В Британии рост стоимости жизни съедает зарплаты, и люди сталкиваются с самым большим падением покупательной способности за последние 70 лет.

Таков результат оценки независимого бюджетного органа OBR (Office for Budget Responsibility, Управление бюджетной ответственности), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По его данным, доходы домохозяйств - с учетом роста цен - упадут на 6% в этом и следующем году.

Он предупредил, что уровень жизни не восстановится до допандемического уровня вплоть до 2027 года.

Это произошло после того, как министр финансов Джереми Хант заявил, что экономика сократится в этом году, но избежит рецессии.

В связи с войной России против Украины и пандемией резко выросли счета за энергоносители и продукты питания.

По данным Управления бюджетной ответственности, до конца года показатель инфляции должен сократиться более чем вдвое - до 2,9%. Но пока этот показатель остается очень высоким и значительно опережает среднюю заработную плату.

По словам Ричарда Хьюза, главы OBR, снижение реального располагаемого дохода домохозяйств станет "самым большим двухлетним падением уровня жизни с момента начала наблюдений в 1950-х годах".

"Мы считаем, что домохозяйства потратят часть своих сбережений, чтобы помочь справиться с падением уровня жизни, и это поддержит рост в ближайшей перспективе", - добавил он.

Как сообщалось, в понедельник десятки тысяч младших врачей начали трехдневную забастовку по всей Англии, требуя повышения заработной платы.

Европейская правда