TSMC ведет переговоры с Германией о госсубсидиях на строительство завода – СМИ

Переговоры тайваньского производителя микросхем TSMC с немецкой федеральной землей Саксония о строительстве нового завода находятся на продвинутой стадии и сейчас сосредоточены на государственных субсидиях для поддержки инвестиций.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем и самая дорогая компания в Азии, котирующаяся на бирже, в 2021 году отметила, что находится на ранних стадиях рассмотрения потенциального расширения в Германии, которая станет ее первым европейским заводом.

В прошлом году ЕС обнародовал закон о микросхемах, чтобы облегчить правила государственного финансирования полупроводниковых заводов, которые ранее сталкивались с запретами на государственную помощь, поскольку блок пытается гарантировать поставки после дефицита микросхем и узких мест в цепях поставок во время пандемии COVID-19.

Один из источников агентства рассказал, что переговоры между TSMC и Саксонией являются "серьезными и продвинутыми", и делегации из восточной немецкой земли со столицей в Дрездене приезжают на Тайвань для переговоров с TSMC.

Учитывая более высокие затраты, связанные со строительством в Германии, в том числе на рабочую силу, TSMC обсуждает субсидии, которые она могла бы получить в обмен на строительство завода, сообщил собеседник на условиях анонимности.

В декабре TSMC заявила, что не имеет "конкретного плана" строительства завода по производству микросхем в Германии.

В январе генеральный директор TSMC Си Си Вэй заявил, что компания ведет переговоры с клиентами и партнерами о строительстве завода, ориентированного на автомобильную промышленность, в Европе, исходя из спроса клиентов и уровня государственной поддержки. TSMC отказался от дальнейших комментариев.

ЕС рассматривает Тайвань как одного из партнеров-"единомышленников", с которым он хотел бы работать над строительством новых заводов для увеличения поставок микросхем.

Правительства Германии и Саксонии готовы предоставить субсидии, но им также нужны дополнительные средства ЕС, сообщил другой источник, знакомый с ситуацией.

"Без субсидий никто не придет", - добавил собеседник.

Правительство Саксонии заявило, что решение о строительстве заводов будут принимать компании, но добавило, что оно всегда ведет переговоры с ведущими фирмами о дальнейших инвестициях в регион.

Министерство экономики Германии заявило, что не может комментировать планы отдельных компаний, но отметило, что федеральное правительство готово поддерживать и продвигать проекты по производству полупроводников в соответствии с европейским законом о чипах.

Европейская комиссия отказалась от комментариев.

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Экономическая правда