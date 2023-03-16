Курс валют на 16 марта: доллар подорожал в банках и на "черном рынке"

В четверг, 16 марта, наличная гривня в банках слабеет к доллару, но укрепляется к евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 13:15 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,60 - 38,68 грн. В среду, 15 марта, курс колебался между 38,45 – 38,63 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,79 - 40,98 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,48 - 40,8 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 38,3 – 38,75 грн (курс на 15 марта – 38,2 – 38,65 грн);

Евро – 40,3 – 41,1 грн (курс на 15 марта – 40,5 – 41,2 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 38,02 – 38,52 грн;

Ощадбанк – 38,3 – 39,1 грн;

Укрэксимбанк – 38,35 – 38,95 грн;

Райффайзен – 38,0 – 38,9 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.