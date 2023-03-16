Курс валют на 16 марта: доллар подорожал в банках и на "черном рынке"
Четверг, 16 марта 2023, 13:33 -
В четверг, 16 марта, наличная гривня в банках слабеет к доллару, но укрепляется к евро.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 13:15 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,60 - 38,68 грн. В среду, 15 марта, курс колебался между 38,45 – 38,63 грн.
По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,79 - 40,98 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,48 - 40,8 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 38,3 – 38,75 грн (курс на 15 марта – 38,2 – 38,65 грн);
- Евро – 40,3 – 41,1 грн (курс на 15 марта – 40,5 – 41,2 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 38,02 – 38,52 грн;
- Ощадбанк – 38,3 – 39,1 грн;
- Укрэксимбанк – 38,35 – 38,95 грн;
- Райффайзен – 38,0 – 38,9 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.