ЕС хочет ужесточить санкции против родственников российских олигархов - СМИ

Европейский союз планирует создать более четкую правовую базу для наложения санкций на членов семей российских олигархов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

Накануне Европейская служба внешних дел сообщила государствам-членам ЕС, что вскоре представит соответствующий законопроект.

Этот шаг должен обеспечить наличие очень сильной доказательной базы, свидетельствующей о том, что некоторые члены семьи получали необоснованные выгоды от олигархов, попавших под санкции, и могут помогать им обходить ограничения.

Предложение будет определять критерии и правовую базу, которые позволят применять санкции к членам семьи конкретного лица.

Расширенные критерии были предложены Эстонией и другими странами из-за опасений, что подсанкционные россияне могут перемещать деньги и активы в обход ограничений.

Предложение приобрело популярность после того, как мать Евгения Пригожина, руководителя и основателя ЧВК "Вагнера", выиграла дело в Генеральном суде ЕС об отмене ее включения в санкционный список в начале марта. Впервые идея усилить правовую базу в отношении родственников подсанкционных россиян была озвучена еще до этого решения суда, и с тех пор она набирает обороты.

Борьба с обходом санкций стала приоритетом для ЕС после 10 пакетов санкций против России и замораживания активов более 1 500 человек и организаций. Европейская комиссия также планирует предложить законодательство, чтобы закрыть дополнительные лазейки.