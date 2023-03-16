TikTok заявил, что США угрожают компании запретом: причина

США хотят, чтобы китайские владельцы TikTok продать свои доли в популярном приложении, иначе компания может столкнуться с запретом в США.

Об этом заявили в TikTok в комментарии Reuters.

Американские чиновники и законодатели опасаются, что данные американских пользователей TikTok могут быть переданы правительству Китая.

TikTok, принадлежащий компании ByteDance, имеет более 100 миллионов пользователей в США.

Это первый случай, когда при администрации президента Джо Байдена возникла угроза потенциального запрета TikTok. Администрация экс-президента США Дональда Трампа также пыталась запретить TikTok в 2020 году, но это решение было заблокировано американскими судами.

Пресс-секретарь TikTok Брук Оберветтер сообщила Reuters, что компания недавно получила уведомление от возглавляемого Министерством финансов США Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS).

В комитете хотят, чтобы китайские владельцы приложения продали свои акции, иначе компания столкнется с возможным запретом приложения в США.

Первой об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Компания ByteDance подтвердила, что 60% ее акций принадлежат международным инвесторам, 20% - сотрудникам и 20% - учредителям.

CFIUS в 2020 году единогласно рекомендовал ByteDance продать TikTok. Под давлением тогдашнего президента Трампа ByteDance в конце 2020 года безуспешно пыталась завершить сделку с Walmart и Oracle Corp, чтобы перевести американские активы TikTok в новую компанию





