Билеты для льготных категорий и английская версия: УЗ обновила свое приложение

"Укрзализныця" заявила об очередном обновлении своего приложения - в нем, в частности, стало возможным приобретение билетов для льготных категорий граждан и сопровождающих.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"Мы долго шли к этому - и вот наконец, в приложении стало возможным приобретение билетов для льготных категорий граждан и сопровождающих!

А еще - добавили английский язык в приложение и дополнительно внесли несколько небольших изменений (например, упорядочили схемы вагонов, доработали оценку путешествия и программу лояльности), чтобы сделать ваш опыт пользования приложением еще лучше", - рассказали в компании.

Скачать приложение можно по ссылке.

Экономическая правда