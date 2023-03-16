Все разделы
Укр / Рус

Билеты для льготных категорий и английская версия: УЗ обновила свое приложение

Четверг, 16 марта 2023, 10:15 - Алексей Павлыш

"Укрзализныця" заявила об очередном обновлении своего приложения - в нем, в частности, стало возможным приобретение билетов для льготных категорий граждан и сопровождающих.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"Мы долго шли к этому - и вот наконец, в приложении стало возможным приобретение билетов для льготных категорий граждан и сопровождающих!

А еще - добавили английский язык в приложение и дополнительно внесли несколько небольших изменений (например, упорядочили схемы вагонов, доработали оценку путешествия и программу лояльности), чтобы сделать ваш опыт пользования приложением еще лучше", - рассказали в компании.

Скачать приложение можно по ссылке.

Экономическая правда

Укрзализныця
Материалы по теме
УЗ начинает серию плановых ремонтов инфраструктуры: меняет расписание десятков поездов 10 марта 2023, 16:35
"Юго-Западная" железная дорога станет "Центральной" 10 марта 2023, 10:58
УЗ обновила данные по задержкам поездов в результате обесточиваний по Украине 9 марта 2023, 12:46
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте