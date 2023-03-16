Билеты для льготных категорий и английская версия: УЗ обновила свое приложение
Четверг, 16 марта 2023, 10:15 -
"Укрзализныця" заявила об очередном обновлении своего приложения - в нем, в частности, стало возможным приобретение билетов для льготных категорий граждан и сопровождающих.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
"Мы долго шли к этому - и вот наконец, в приложении стало возможным приобретение билетов для льготных категорий граждан и сопровождающих!
А еще - добавили английский язык в приложение и дополнительно внесли несколько небольших изменений (например, упорядочили схемы вагонов, доработали оценку путешествия и программу лояльности), чтобы сделать ваш опыт пользования приложением еще лучше", - рассказали в компании.
Скачать приложение можно по ссылке.
Экономическая правда