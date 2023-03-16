Биржа Nasdaq заявила о делистинге акций Яндекс и других российских техкомпаний

Российская компания Яндекс, зарегистрированная в Нидерландах, получила уведомление о делистинге с биржи Nasdaq - такое же сообщение получили компании Ozon, Qiwi и HeadHunter.

Об этом говорится в сообщениях биржи.

Так, Яндекс получил письменное уведомление от Квалификационной комиссии по листингу Nasdaq о решении о делистинге ценных бумаг компании из биржевого списка Nasdaq Global Select Market.

Причиной стало то, что "геополитические обстоятельства, которые продолжают влиять на Россию, и их потенциальное влияние на Компанию остаются неизменными". Поэтому Комиссия использует свои полномочия по делистингу ценных бумаг на основании события/условия, что делает листинг ценных бумаг на Nasdaq нецелесообразным, даже если ценные бумаги соответствуют всем критериям первоначального или постоянного листинга".

Nasdaq приостановила торговлю ценными бумагами ряда компаний с существенной деятельностью в России, в частности - акциями Yandex N.V. класса А, 28 февраля 2022 года.

Яндекс заявил, что будет оспаривать решение. До конца соответствующих слушаний акции останутся в листинге Nasdaq.