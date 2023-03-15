В Британии могут запретить TikTok на правительственных устройствах

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания вслед за США и Канадой может запретить TikTok на государственных устройствах, добавив, что будет делать какие-либо необходимые шаги для защиты безопасности Британии.

Об этом сообщает The Guardian.

Он добавил, что Великобритания смотрит на то, что делают союзники в связи с решением других стран удалить TikTok с правительственных телефонов на фоне опасений по поводу связей социального видеоприложения с Китаем. Европейская комиссия и Европейский парламент также запретили TikTok на устройствах персонала.

Национальный центр кибербезопасности обнаружил риски безопасности, связанные с этим приложением.

Поэтому министры намерены запретить чиновникам использовать TikTok на рабочих смартфонах. Однако она не будет распространяться на личные смартфоны, но будет предоставлена информация о рисках.

"Пока мы ожидаем подробностей о любых конкретных беспокойствах правительства Великобритании, мы были бы разочарованы таким шагом. Подобные решения в других местах были основаны на неуместных опасениях и, казалось бы, обусловлены более широкой геополитикой, но мы продолжаем работать с правительством, чтобы решить какие-либо проблемы", - прокомментировал представитель TikTok.

Напоминаем:

Ранее использование TikTok запретили Еврокомиссия и Европарламент, Белый дом дал американским госучреждениям месяц на удаление приложения.