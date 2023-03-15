За год войны регулятор наложил штрафы на сумму 6,8 миллиона на предприятия сферы энергетики

За год полномасштабной войны НКРЭКУ провела 185 проверок и наложила 6,8 миллионов гривен штрафов на предприятия сферы энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

За год войны в Регулятор поступило около 17,5 тысячи индивидуальных и коллективных обращений от граждан из всех регионов Украины.

Кроме того Комиссия провела 185 проверок лицензиатов за обоснованными обращениями бытовых потребителей о нарушении их законных прав и интересов.

По результатам проверок было принято 70 решений о наложении штрафных санкций на сумму более 6,8 млн. грн. и 58 распоряжений относительно необходимости устранения около 240 нарушений.

Напоминаем:

В связи с улучшением ситуации с электроснабжением в целом по Украине увеличилось количество обращений потребителей, в которых они просят не рассматривать свои предварительные жалобы по несоблюдению графиков отключений.

Экономическая правда