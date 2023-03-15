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Энергосообщество поможет Украине в восстановлении энергетического сектора – Шмыгаль

Среда, 15 марта 2023, 16:57 - Алексей Павлыш

Энергетическое сообщество, куда входит большинство стран Европы, поможет Украине в восстановлении энергетического сектора.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, соответствующий меморандум подписали в среду, 15 марта, во время встречи с делегацией секретариата Энергосообщества во главе с Артуром Лорковским.

"Речь идет о поддержке приоритетных проектов строительства и реконструкции энергетической инфраструктуры Украины, а также поддержку восстановления объектов альтернативной энергетики.

Кроме того, меморандум предусматривает сотрудничество в направлении подготовки судебных исков против России для взыскания компенсации за нанесенный ущерб энергетической инфраструктуре", - написал премьер.

По его словам, во время встречи также обсудили шаги для дальнейшей синхронизации энергосистем Украины и ЕС и увеличение способности экспорта-импорта электроэнергии.

Экономическая правда

Украина Кабмин энергетика Шмыгаль ЕС
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