В столице, несмотря на войну, начнут строительство новой транспортной развязки

В Киеве планируют построить двухуровневую транспротную развязку на пересечении улиц Богатырской и Полярной - коммунальная корпорация "Киевавтодор" заканчивает разработку проектно-сметной документации по реконструкции транспортного узла.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Следующим шагом станет объявление процедуры закупок непосредственно для выполнения работ по реконструкции.

На пересечении двух магистралей будут строить развязку типа "неполное лист клевера".

"Проектная пропускная способность узла – 11200 автомобилей/час. Это в разы выше перекрестка со светофором, который постоянно задерживает движение, из-за чего образуются пробки в пиковые часы", - отмечают в КГГА.

Проезд с улицы Полярной до улицы Героев Днепра будет осуществляться через путепровод с 6 полосами движения. Длина постройки составит 125 м.

На развязке планируют обустроить велодорожки, а на путепроводе – общий велосипедный тротуар. Общая протяженность велодорожек составит около 2,8 км.

"Технико-экономическое обоснование реконструкции решения уже одобрено соответствующим распоряжением. Запланировано, что при регулярном финансировании реконструкция транспортного узла продлится около 2 лет", - добавили в сообщении.

Экономическая правда