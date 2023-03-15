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TikTok может отделиться от своей материнской компании ByteDance – СМИ

Среда, 15 марта 2023, 14:59 - Алексей Павлыш

Руководство платформы TikTok обсуждает возможность отделения от своей материнской компании ByteDance, чтобы помочь решить проблемы, связанные с рисками для национальной безопасности.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники, которые говорили на условиях анонимности.

По словам собеседников агентства, разделение активов, которое может привести к продаже или первичному публичному размещению акций, рассматривается как крайняя мера, к которой прибегнут лишь в том случае, если существующее предложение компании по сотрудничеству с чиновниками по нацбезопасности США не будет одобрено.

По словам источников, даже в таком случае китайское правительство должно будет согласиться на такую транзакцию.

По оценкам аналитиков Bloomberg Intelligence Мандипа Сингха и Дамиана Реймерца, американский бизнес TikTok может быть оценен в 40-50 миллиардов долларов, исходя из мультипликаторов социальных сетей и других факторов.

"TikTok находится под пристальным вниманием из-за своей китайской собственности, которая, по мнению американских чиновников, может привести к манипуляциям или шпионажу со стороны Китая за американцами - опасения, которые TikTok пытается устранить.

Компания, которая проходит проверку с точки зрения национальной безопасности Комитетом по иностранным инвестициям США, в прошлом году согласилась внедрить ряд изменений.

Предложение включает привлечение американского технологического гиганта Oracle Corp. для размещения данных американских пользователей и проверки ее программного обеспечения, а также назначение утвержденного правительством наблюдательного совета в составе трех человек. Многие из этих шагов уже осуществляются", - напоминает агентство.

При этом TikTok не уверен, будут ли его планы достаточными для продолжения работы в США, говорят источники. Члены комитета от Министерства юстиции не желают принимать предложение TikTok, добавили другие собеседники.

Экономическая правда

соцсети США
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