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С начала года товарооборот Украины уменьшился на 30% – Таможня

Среда, 15 марта 2023, 14:15 - Алексей Павлыш

В течение января-февраля 2023 года товарооборот составил 16,6 млрд долл - это на 30% меньше, чем за аналогичный пероид 2022 года.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

Так, в течение января-февраля текущего года в Украину импортировали товаров на сумму $10,1 млрд, а экспортировали - на сумму $6,5 млрд.

 

При этом налогооблагаемый импорт составил $8,1 млрд, что составляет 80% общих объемов импортируемых товаров, добавили в Таможне.

"Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе-феврале 2023 года составила 0,44 долл/кг, что на 53% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай - $1,7 млрд, Польша - $1 млрд и Турция - $760 млн", - говорится в сообщении.

В то же время экспортировали из Украины больше всего в: Польшу - на $953 млн, Румынию - на $609 млн, Китай - на $605 млн.

В общих объемах ввезенных в январе-феврале 2023 года товаров 71% составили следующие категории товаров:

  • машины, оборудование и транспорт - $2,9 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 17,6 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей);
  • топливно-энергетические товары - $2,6 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 16,2 млрд грн, что составляет 25% поступлений таможенных платежей);
  • продукция химической промышленности - $1,7 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 11,5 млрд грн, что составляет 18% поступлений таможенных платежей);

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары - $4,3 млрд;
  • металлы и изделия из них - $568 млн;
  • машины, оборудование и транспорт - $521 млн.

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 223,3 млн грн.

Экономическая правда

торговля таможня Украина
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