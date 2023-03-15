Google будет работать над использованием искусственного интеллекта в медицине, в частности, диагностике рака

Компания Google объявила о партнерстве, связанном с искусственным интеллектом, для ультразвуковых показаний, медицинских языковых моделей и диагностировании рака.

Об этом сообщает Engadget.

"Google считает искусственный интеллект решающим для считывания ультразвуковых исследований в регионах, где нет достаточно квалифицированных специалистов. Хотя датчики доступны как никогда, они нуждаются в экспертах для проведения обследований и интерпретации изображений", - говорится в статье.

Модели ИИ компании могут помочь упростить этот процесс, идентифицируя такие данные как раннее выявление рака молочной железы и срок беременности у будущих матерей.

Для реализации этой идеи поисковый гигант сотрудничает с кенийской некоммерческой организацией Jacaranda Health для исследования ультразвукового лечения матерей и детей на основе искусственного интеллекта в государственных больницах.

"Благодаря этому партнерству мы проведем исследовательские исследования, чтобы понять текущий подход к ультразвуковому исследованию в Кении, а также исследоваем, как новые инструменты ИИ могут поддерживать ультразвуковое исследование беременных женщин в месте оказания помощи", - сказал руководитель отдела искусственного интеллекта здравоохранения. Грег Коррадо.

Компания также сотрудничает с мемориальным госпиталем Chang Gung на Тайване, чтобы исследовать, как искусственный интеллект может обнаруживать рак груди с помощью ультразвука как альтернативу маммографии, доступность которой ограничена в регионах с меньшими ресурсами. Маммография также может быть менее эффективна в популяциях с высокой плотностью груди.

Экономическая правда