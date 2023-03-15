В РФ утверждают, что нашли взрывчатку на нефтепроводе "Дружба"

Российская "Транснефть" утверждает об обнаружении взрывных устройств на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопровода "Дружба" в Брянской области.

Об этом представитель компании Игорь Демин заявил российскому пропагандистскому агентству ТАСС.

"На территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" вчера вечером и сегодня утром были обнаружены взрывные устройства в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю во время падения с дронов", - сказал Демин.

Представитель "Транснефти" утверждает, что "организаторы диверсии задумывали не разрушение объекта, а убийство людей из числа гражданского персонала, обслуживающего станцию нефтепровода".

По его словам, в компании якобы заметили, как с БПЛА в районе станции сбросили еще одно взрывное устройство. Продолжаются следственные действия, разрушений и пострадавших нет, добавил он.

При этом в 2023 году НПС "Новозыбков" перекачку нефти не осуществляет, а резервуарный парк стоит пустой.

1 февраля компания "Транснефть" заявляла якобы о попытке ВСУ обстрелять станцию на нефтепроводе "Дружба" в Брянской области.

Экономическая правда