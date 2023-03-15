Курс валют на 15 марта: наличная гривня дешевеет

В среду, 15 марта, наличные доллар и евро подорожали на черном рынке и в банках, евро снова превысил 41 гривню.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 13:10 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,50 - 38,66 грн. В понедельник, 13 марта, курс колебался между 38,33 – 38,56 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,89 - 41,11 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,7 - 41,08 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 38,15 – 38,65 грн (курс на 13 марта – 38,1 – 38,6 грн);

Евро – 40,5 – 41,2 грн (курс на 13 марта – 40,3 – 41,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,95 – 38,45 грн;

Ощадбанк – 38,3 – 39,15 грн;

Укрэксимбанк – 38,35 – 38,95 грн;

Райффайзен – 38,0 – 38,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.