Курс валют на 15 марта: наличная гривня дешевеет
Среда, 15 марта 2023, 13:36 -
В среду, 15 марта, наличные доллар и евро подорожали на черном рынке и в банках, евро снова превысил 41 гривню.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 13:10 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,50 - 38,66 грн. В понедельник, 13 марта, курс колебался между 38,33 – 38,56 грн.
По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,89 - 41,11 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,7 - 41,08 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 38,15 – 38,65 грн (курс на 13 марта – 38,1 – 38,6 грн);
- Евро – 40,5 – 41,2 грн (курс на 13 марта – 40,3 – 41,0 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 37,95 – 38,45 грн;
- Ощадбанк – 38,3 – 39,15 грн;
- Укрэксимбанк – 38,35 – 38,95 грн;
- Райффайзен – 38,0 – 38,7 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.