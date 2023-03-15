Украина попросила Финляндию передать поезда Allegro, которые ранее курсировали в Санкт-Петербург

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Украина попросила Финляндию передать ей четыре поезда Allegro, которые ранее курсировали между Петербургом и Хельсинки.

Об этом пишет Yle.

Отмечается, что глава "Укрзализныци" Александр Камышин лично обсудил этот вопрос с премьер-министром Финляндии Санной Марин во время ее визита в Киев. Поезда Allegro подходят для железнодорожных путей Украины.

Финская железнодорожная компания VR подтвердила получение запроса от украинской стороны во вторник, 14 марта.

"Поезда Allegro являются собственностью Oy Karelian Trains Ltd, которая основана в 2006 году и принадлежит VR и РЖД. Oy Karelian Trains Ltd передает в аренду поезда VR и РЖД.

Директор VR по городскому транспорту Топи Симола заявил STT, что финская компания не может самостоятельно принимать какие-либо решения о будущем поездов Allegro", - говорится в сообщении.

Скоростной поезд Allegro курсировал между Хельсинки и Санкт-Петербургом с декабря 2010 года. VR остановил движение Allegro в марте прошлого года из-за войны в Украине.

После прекращения железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией поезда Allegro хранятся в Хельсинки, добавляет издание.

Экономическая правда