Три страны ЕС призвали снизить потолок цен на российскую нефть почти на 15%

Эстония, Литва и Польша призвали снизить потолок цен на российскую нефть почти на 15% - с $60 до $51,45. Это, по их мнению, позволит сократить доходы российского бюджета от экспорта нефти на $650 млн.

Об этом пишет Bloomberg.

"Группа из трех стран Европейского Союза призывает снизить верхний предел цены на российскую нефть в этом месяце, чтобы еще больше подорвать финансирование военной машины президента РФ Владимира Путина.

Эстония, Литва и Польша предложили, чтобы верхний предел, который был установлен в декабре на уровне 60 долларов за баррель, был снижен до уровня не более 51,45 доллара за баррель", - пишет агентство со ссылкой на источники.

По мнению Таллинна, Вильнюса и Варшавы, новый уровень соответствует скидке в 5% от текущих рыночных цен.

Отмечается, что представители 27 стран-членов блока должны начать в среду дискуссии по пересмотру верхней границы цены на нефть, которую "Большая семерка" и ЕС установили в конце прошлого года.

"Эти три государства уже давно призывают к более жесткому подходу к санкциям против Москвы. Аналогичные требования по более жесткому ограничению на переговорах прошлого года остались без внимания, поскольку США хотели, чтобы верхний предел был установлен на уровне, который бы позволил российской нефти продолжать поступать на мировые рынки.

Для одобрения изменений блок требует единодушной поддержки национальных правительств, что создает почву для ожесточенных переговоров", - добавляет Bloomberg.

Хотя ЕС согласился пересматривать предельный уровень цен на нефть каждые два месяца, когда в январе наступил срок первого пересмотра, США и их союзники предпочли оставить порог на уровне 60 долларов. Они утверждали, что новый механизм уже работает, и этот вопрос будет поднят в марте.

Верхний предел на цены на нефть имеет двойную цель: сохранить поставки российской нефти и одновременно ограничить доходы Москвы от ее экспорта. По подсчетам трех восточноевропейских стран, если в январе доходы России от продажи нефти составляли 13 миллиардов долларов, то предложенное снижение верхней границы цены привело бы к их снижению на 650 миллионов долларов.

Экономическая правда