Мировые цены на удобрения стремительно падают, но не в Украине

Мировые цены на удобрения снижаются, поскольку хранилища переполнены, а предложение продолжает расти по мере падения цен на газ, однако в Украине они остаются высокими.

Об этом сообщает немецкое издание agrarheute.

Как изменяются мировые цены на удобрения

"Цены на азотные удобрения продолжают падать, при этом цены находятся под сильным давлением из-за слабого спроса и последующего падения цен на газ, отмечают аналитики CRU в своем еженедельном обзоре рынка", - отмечает издание.

По словам аналитиков, резкое падение цен на природный газ привело к увеличению производства мочевины в Европе примерно до 60-65% от нормы с 20-30% в прошлом году. На Европу приходится всего 5% мирового производства карбамида, но это все еще 11,3 млн тонн продукта, что серьезно влияет на цены.

После завершения индийского тендера на карбамид цены на карбамид в большинстве регионов упали на 20-30 долл за тонну. Тендер на индийский карбамид был урегулирован по ценам поставок в Индию в размере 330 долл за тонну, что означает около 310 долларов за тонну для экспортеров с Ближнего Востока.

Известково-аммиачная селитра, наиболее важное азотное удобрение, используемое немецкими фермерами, сейчас стоит всего около 385 евро за тонну.

Цены на аммиачную селитру продолжают быстро снижаться: российская аммиачная селитра на прошлой неделе упала еще на 10% ниже 250 долларов.

Цены на аммиак также продолжили тенденцию к снижению, а цена на Ближнем Востоке упала почти на 70 долл за тонну, поскольку спрос на аммиак в Азии практически отсутствует.

Что не так с ценами в Украине

Как сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса, на прошлой неделе поставщики минеральных удобрений начали массово обращаться с жалобами на действия представителей Государственной таможенной службы.

Жалобы связаны с тем, что таможенники массово задерживают оформление таможенных деклараций на импорт минеральных удобрений, отказывают в определении таможенной стоимости товара по цене договора и необоснованно пользуясь правом корректировки таможенной стоимости завышают таможенную стоимость минеральных удобрений, выборочного беря для корректировки таможенную стоимость несопоставимых товаров за предыдущие периоды.

Например, в отношении карбамида есть нередкие случаи, когда Гостаможслужба не согласовывает таможенную декларацию при стоимости ниже 745-805 долл./т. Импортеры в декларации указывают реальную стоимость по основному методу согласно цене договора – 600-670 долл/т.

Соответственно, даже при завышении стоимости со стороны Гостаможслужбы на 100 долл/т возникают дополнительные расходы на уплату НДС 20% и ввозных пошлин до 6,5% на уровне 26,5 долл/т.

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении других видов удобрений.

"Ситуация с таможенным оформлением осложняется тем, что цены на мировых рынках на удобрения начали, наконец, существенно снижаться", - отметили в УКАБ.

В частности, с середины декабря 2022 года по середину февраля биржевая стоимость карбамида снизилась на 150 долл/т.

На внутреннем рынке Украины текущая цена карбамида составляет 30-34 тыс грн с НДС, что соответствует эквиваленту 680-770 долл/т без НДС, однако также наблюдается тенденция к снижению вслед за мировым рынком с корректировкой на стоимость доставки в Украину.

Соответственно, ближайшие новые партии того же карбамида на границе Украины будут стоить около 500-550 долл/т. При растаможке по завышенным ценам со стороны Гостаможслужбы по 800 долл/т, у нас будут дополнительные необоснованные расходы поставщиков на таможенные платежи до 80 долл/т, что в итоге станут дополнительными расходами сельскохозяйственных производителей", - добавляют в Клубе.

Задержка с таможенным оформлением и завышение стоимости удобрений существенно ограничивают возможность украинских аграриев приобрести необходимые удобрения для посева 2023 г. и затрудняют непростую ситуацию в агросекторе Украины.

УКАБ призвал Кабмин обратить внимание на действия Гостаможслужбы, содержащие признаки злоупотребления механизмом корректировки стоимости, необоснованного завышения импортной стоимости удобрений и задерживающих их поставки аграриям под посевную кампанию этого года.

Экономическая правда