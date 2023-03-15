Немецкий энергогигант E.ON списал свою долю в "Северном потоке"

Немецкий энергогигант E.ON заявил о полном списании своей доли в "Северном потоке" - компании принадлежало 15,5%.

Об этом говорится в отчетности E.ON за 2022 год.

"24 февраля 2022 года Россия начала военное нападение на Украину. Это вторжение имеет далеко идущие экономические последствия, и уже ощущается прямое влияние, особенно в энергетическом секторе. Последствия войны также влияют на бизнес E.ON, прежде всего из-за усиления напряженности и высокой волатильности на товарных рынках", - говорится в заявлении.

Цены на сырьевые товары неуклонно росли в течение 2022 года до третьего квартала: к концу года цены значительно снизились, но остались на очень высоком уровне, добавили в компании.

"В условиях повышенной неопределенности и на фоне повреждения обоих трубопроводов "Северного потока-1", эта инвестиция была списана до нулевой справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2022 года", - подчеркнули в E.ON.

В 2021 году компания вложила в "Северный поток" около €1,2 млрд, в такую же сумму компания оценивала свою долю по состоянию на конец того года.

На сайте "Северного потока" компания E.ON до сих пор указана среди владельцев 15,5% акций. 51% принадлежит российскому "Газпрому", 15,5% - немецкой Wintershall Dea, а еще по 9% - голландской N.V. Nederlandse Gasunie и французской ENGIE.

E.ON отказалась от закупок российского газа в марте 2022 года.

Экономическая правда